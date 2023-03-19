Nisan 2023 EYT'liye bayram! Emekliler paraya doyacak... Maaş hariç 3 farklı ödeme! 2023 yılı Nisan ayında 3 farklı ödeme alacak olan EYT'li vatandaşlar, çifte bayram yaşayacak.

Uzun yıllardır çözüme kavuşması beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi, yasalaşarak milyonların yüzünü güldürdü.

2.5 milyon vatandaşın EYT ile emekli olarak maaşlarına kavuşması bekleniyor.

Prim ve sigorta yılını dolduran ancak yaş nedeniyle emeklilik bekleyenler, artık emekliye ayrılabilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan EYT yasası, yürürlüğe girmesiyle vatandaşlara çifte bayram yaşatacak.

EYT başvuruları süresiz olarak devam ediyor, 31 Mart'a kadar başvuranlar ise ilk maaşlarını Nisan ayında alacak.

2023 Nisan ayı, emekliler için ciddi anlamda bayram havası yaratıyor. 3 farklı ödeme alacak olan EYT'lilerin cebi de kafası da rahatlayacak.

Promosyon, ikramiye, tazminat

Mart ayında emeklilik dilekçesi veren EYT’liler Nisan ayında ilk emekli maaşını alacak. Aynı zamanda çoğu EYT'li çalışmaya devam edeceğinden, emekli maaşı ekonomik yükü hafifletecek.

İkinci olarak Nisan ayında emekli olacak olan EYT’liler Ramazan Bayramı öncesinde emekli bayram ikramiyesi alma hakkına da sahip olacak.

Üçüncü ödeme ise bankalardan gelecek. EYT'liler, emeklilik başvurusu sırasında maaşlarının yatırılmasını istedikleri banka ve şubesini seçecek. Nisan ayındaki ilk maaşla banka promosyonu almaya hak kazanacak.

EYT'liler, işten ayrılırken de para alacak. İşveren emekli olan çalışanına hak ettiği kıdem tazminatını ödeyecek. EYT'lilerin kıdem tazminatına ilişkin Kredi Garanti Fonu'ndan destek verilecek.