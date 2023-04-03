Nisan ayı kira zammı ne kadar oldu? İşte enflasyon oranı sonrası 2023 Nisan ayı kira artış oranı! TÜİK tarafından her ay açıklanan enflasyon oranı Mart ayı için de belli oldu. Saat 10.00'da kamuoyu ile paylaşılan enflasyon oranı sonrası Nisan ayı kira zammı da merak edildi. Peki Nisan ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

Her ayın sonunda TÜİK tarafından enflasyon oranları açıklanıyor. 3 Nisan Pazartesi günü TÜİK tarafından Mart ayı enflasyon oranları paylaşıldı. Gelişme sonrası pek çok vatandaş Nisan kira artış oranını merak edip sorgulamaya başladı. Enflasyon verilerinin kira zammı üzerinde belirleyici rol oynadığı bilinmekte.

Nisan ayı kira zammı ne kadar oldu?

Adalet Bakanlığı kararı sonrası kira artışının bir süredir sabit oranda tutulduğu biliniyordu. Düzenlemenin geçerliliğinin bu sene içinde sonlanması bekleniyor.

Açıklanan enflasyon verilerine göre ise enflasyon aylık bazda yüzde 2,29 yıllık bazda ise yüzde 50,51 olarak gerçekleşti. Ayrıca Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %62,45, aylık %0,44 oranında yükseliş gösterdi.

Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 senesinin Mart ayında geçtiğimiz Şubat ayına göre %0,44, bir önceki senenin Aralık ayına göre ise %6,25 artış gösterdi. Yine 2022'nin aynı ayına göre %62,45 ve on iki aylık toplam ortalamalara göre de %113,73 oranında yükseliş gösterdi.

Kira artış oranı belirlendi

Buna göre Nisan ayı kira artış oranı da %70,20 olarak belirlendi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, konu hakkında yaptığı açıklamada "1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu'nda Borçlar Kanunu'na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor." şeklinde konuşmuştu.