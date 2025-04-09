Nisan Yağmuruyla Yoğurt Mayalayana Hastalık Uğramıyor

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Nisan yağmurları, sadece doğanın uyanışını değil, aynı zamanda Anadolu kültüründeki derin şifa inançlarını da temsil eder.

Baharın müjdecisi olan bu yağmurlar, yüzyıllardır insanlar tarafından bir iyileştirici güç olarak kabul edilmiştir.

Anadolu kültüründe, Nisan yağmurlarının, doğanın bereketini ve şifasını insanlara sunduğuna inanılır.

Nisan ayında yağan yağmurlardan biriktirilen su, farklı sağlık uygulamalarında kullanılır.

En yaygın yöntemlerden biri ise, bu yağmur suyunun yoğurt mayalamada kullanılmasıdır. Peki, Nisan yağmuru ile yoğurt nasıl mayalanır?

NİSAN YAĞMURU İLE YOĞURT MAYALAMA TARİFİ

Malzemeler

2,5 litre süt

2 Yemek kaşığı yoğurt

Yoğurdu mayalamak için:

3 yemek kaşığı (yani yarım çay bardağı) nisan yağmuru

1 su bardağı süt

Yapılışı

Öncelikle bir tencereye süzgeç yerleştirerek 2,5 litre sütü tencereye dökün. Orta ateşte, süt kaynamaya başlayana kadar ara ara karıştırarak 5-10 dakika kadar kaynatın.

Süt kaynadıktan sonra ocağın altını kapatın ve tencerenin kapağını kapatın. Sütün mayalanmaya hazır olabilmesi için ideal sıcaklığa gelmesini bekleyin. Bunun için serçe parmağınızı süte batırıp 8-10’a kadar sayabiliyorsanız, sıcaklık uygun demektir.

Tencereden bir kepçe süt alıp, bir bardağa dökün. İçine 3 yemek kaşığı Nisan yağmuru ekleyin. Bu karışımı bardağın her tarafına yoğurt mayalar gibi sarın ve 24 saat boyunca mayalanmaya bırakın.

Nisan yağmuruyla mayalanan karışımın yanında, klasik usüllerle yoğurt mayalamaya başlayın. Bir kaseye 2,5 yemek kaşığı yoğurdu koyun ve sütle karıştırarak pütürlüğü giderin. Ardından, karışımı sıcak süte ekleyin ve karıştırın.

Tencerenin üzerine süzgeç yerleştirip, üzerini sofra beziyle sararak 6 saat boyunca mayalanmaya bırakın.

24 saat sonunda, Nisan yağmuru ile hazırladığınız yoğurdu artık klasik yoğurdunuza ekleyerek ya da bağımsız olarak tüketebilirsiniz. Afiyet olsun.