Niyet etmeyi unuttum oruç tutabilir miyim? Ramazan ayında oruç tutmak için niyet etmeyi unutanlar, "Niyet etmeyi unuttum oruç tutabilir miyim?" sorusu gündeme getirdi. Peki, Niyet etmeyi unuttum oruç tutabilir miyim?

11 ayın sultanı Ramazan geldi, ilk sahurlar yapıldı.

Ramazan ayının gelmesinin ardından da ilk iftar için hazırlıklar yapılmaya başlandı.

İftar saatini beklemeye başlayan bazı vatandaşlar ise oruca dair de detayları araştırıyor.

Özellikle sahurdan sonra niyet etmeyi unutanlar, oruçlu olup olmadıklarını merak ediyor.

Bu kapsamda da, "Niyet etmeyi unuttum oruç tutabilir miyim?" sorusu gündem oldu.

Peki, Niyet etmeyi unuttum oruç tutabilir miyim?

Niyet etmeyi unuttum oruç tutabilir miyim?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85).

Oruca ne zaman niyet edilir?

Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).