Noel Baba'nın ren geyikleri bakın neden uçuyormuş

Yağmur Dinç

Noel Baba, modern popüler kültürde yılbaşı kutlamalarının en tanınan figürlerinden biridir.

Onun imajı, kırmızı ve beyaz renklerdeki elbiseleriyle, büyük beyaz sakalıyla ve Santa Claus adıyla bilinir.

Noel Baba'nın dokuz ren geyiğinden oluşan tamamen erkek bir takımı vardır: Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner, Blitzen ve sonradan gelen Rudolph.

Geyikler, çocukların sevgisini kazanan efsanevi figürlerden biridir ve her bir geyik, Noel Baba'nın yılbaşı gecesindeki yolculuğunda ona yardımcı olur.

Bu geyiklerin neden uçarken resmedildiği ise merak konusudur.

Noel Baba'nın geyikleri neden uçuyormuş bakın...

NOEL BABA'NIN UÇAN GEYİKLERİ

Uçan geyikler, Noel Baba'nın büyülü ve doğaüstü bir figür olarak tanımlanmasından kaynaklanır. Bu, eski mitolojik ve şamanik öğelerin yanı sıra, Noel'in kutlama ruhunu ve mesajını pekiştiren bir semboldür

Geceyi aydınlatmak, doğanın uyanışını simgelemek ve büyüsel bir yolculuğa çıkmak gibi temalar, bu uçan geyikleri Noel hikayelerinin ayrılmaz bir parçası yapmıştır.

Yani uçan geyikler, Noel Baba'nın güçlü, efsanevi bir figür olmasının bir simgesidir.