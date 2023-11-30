Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi grup maçlarının 5. haftasında Fenerbahçe, Danimarka ekibi Nordsjaelland'a konuk olacak. İşte Nordsjaelland - Fenerbahçe maçının detayları…

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Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu'nda lider durumda bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, bu akşam oynanacak olan grup maçlarının 5. haftasında Danimarka ekibi Nordsjaelland'a konuk olacak.

Grupta şu ana kadar elde ettiği 9 puanla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, bu maçta kazanması veya berabere kalması durumunda gruptan çıkmayı garantileyecek.

Taraftarlar, heyecan dolu maçı canlı izlemek için maç yayın bilgilerini beklerken, maçın detayları da netlik kazandı.

Peki, Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Nordsjaelland - Fenerbahçe saat kaçta, hangi kanalda?

Right to Dream Park'ta oynanacak olan Nordsjaelland – Fenerbahçe maçı bu akşam saat 23:00’te başlayacak. Karşılaşma, EXXEN platformunda canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe’nin muhtemel 11’i

İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Yusuf Akçiçek, Oosterwolde, Ahmet Necat Aydın, Crespo, İsmail Yüksek, Cengiz Ünder, Szymanski, Dusan Tadic, Batshuayi.