NOTAM nedir? Notam ilan etmek ne demek? Gaziantep Havalimanı ile gündeme gelen "NOTAM" kelimesi, merak ediliyor. Peki, Notam ne demek? Notam kelimesinin anlamı nedir? İşte NOTAM anlamı...

Gaziantep'te hava sahasında tanımlanamayan bir cisim tespit edildi. Gaziantep Havalimanı'nda tüm uçuşlar durduruldu. 26 uçuş iptal edilirken NOTAM ilanı gündem oldu. Gaziantep Havalimanı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Başmüdürlüğü'nden alınan bilgiye göre NOTAM yayımlanmadığı öğrenildi. Vatandaşlar "NOTAM ilan edilmesi açılımı nedir, ne demek?" sorusu yanıt aramaya başladı. Peki, notam nedir? Notam ne demek? Notam kelimesinin anlamı nedir? İşte yanıtı... Notam nedir Notam, havacıları uçuş ve yer emniyetini etkileyebilecek bazı önemli durumlardan haberdar etmek için yayımlanan bildiridir. İngilizce "notice to airmen" (havacılara bildiri) kavramının kısaltmasıdır. NOTAM'lar, uçuş planlaması, güvenliği ve operasyonları etkileyebilecek önemli bilgiler içerir.