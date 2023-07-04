Noterde tapu satışı başladı mı, ne kadar? Noterde ev, arsa, tarla satışı nasıl yapılır? Tapu Dairesi'den gerçekleştirilen taşınmaz satışında yeni bir devir başlıyor. Bu kapsamda, "noterde tapı satışı" detayları araştırılıyor. Peki, Noterde tapu satışı başladı mı, ne kadar? Noterde ev/arsa satılır mı? İşte detaylar...

Tapuda yeni dönemin kapıları açıldı.

Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği tarafından alınan karar ile tapu işlemlerinde yeni bir adım atıldı.

Arsa, tarla, konut ve iş yeri gibi tüm taşınmazların satış işlemlerinin noterde de yapılmasına karar verildi. Böylece vatandaşlar, en yakın noterden satış işlemi gerçekleştirebilecek.

Ev, arsa, tarla gibi taşınmazlarını satacak olanlar, detayları araştırıyor. Bu kapsamda, "Noterde tapu satışı başladı mı", "Noterde ev, arsa, tarla satılır mı", "Noter tapu satışı ne kadar" gibi sorular yanıt aranıyor.

Peki noterde tapu devri nasıl yapılır? Noterde gayrimenkul satışı için gerekli evraklar nelerdir? İşte ayrıntılar...

Noterde tapu satışı başladı mı?

Noterden tapu satışı 1 Temmuz'dan itibaren başladı.

Konut başta olmak üzere artık noterden tapu işlemi, satışı ve devri yapılabilecek.

Tapu harcı için belirlenen rakama ek noterlik ücreti de eklenerek işlem sırasında ödenecek.

Taşınmazın satışına engel durum bulunmadığının belirlenmesiyle gerekli harç ve tapu döner sermaye hizmet bedelinin ödenmesi için ilgililerin cep telefonlarına mesaj gönderilecek.

Noterde tapu devri nasıl yapılır?

Taşınmazını satmak isteyen kişi, Türkiye Noterler Birliğinin internet sitesindeki e-Başvuru sistemi üzerinden işlem yapmak istediği noterliği seçerek başvuruda bulunacak.

Noterlik tarafından, başvuranın taşınmazın hak sahibi olduğunun tespitinin ardından başvuru kabul edilerek işlem başlatılacak.

Başvurunun kabulüyle noter tarafından taşınmazla ilgili tapu kayıtları incelenecek, satış yapmaya engel durum olup olmadığı kontrol edilecek.

Sözleşmeler imzalanacak

Harç ve masrafların ödenmesinin ardından taraflar düzenlenen taşınmaz satış sözleşmesini imzalamak üzere noterliğe davet edilecek.

Sözleşmeler noter huzurunda alıcı ve satıcı tarafından imzalanacak.

İmzalanan sözleşmeler sisteme kaydedilecek. Bunun ardından da sözleşmelerin Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemine elektronik ortamda gönderilmesiyle taşınmaz, tapu kütüğüne tescil edilecek.

Taşınmazın devri gerçekleştikten sonra düzenlenecek tapu ve diğer belgeler noter tarafından teslim edilecek.

Noter tapu harcı 2023:

Tapu dairesinde yapılan işlemlerde satış bedelinin yüzde 4’ü kadar tapu harcı ödeniyor.

Noterlerde buna ek bir ücret daha alınacak.

Noter ücreti taşınmazın değerine göre 500 liradan az ve 4 bin liradan fazla olamayacak. Ayrıca bu miktarlar her yıl yeniden değerleme oranında artacak.