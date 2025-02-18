Nutella'nın İsim Babası ve Kimyageri Vefat Etti!

Yağmur Uçar

Dünyaca ünlü Ferrero markasının efsanevi kimyageri Francesco Rivella, 97 yaşında hayata gözlerini yumdu.

1952 yılında Ferrero'ya katılan Rivella, Tic Tac, Kinder ve Ferrero Rocher gibi ikonik ürünlerin geliştirilmesinde kritik bir rol oynadı.

Aynı zamanda, şirketin hammaddelerini ve en kaliteli çikolata bileşenlerini bulmak için dünyayı dolaşan bir uzmandı.

Michele Ferrero'nun "sağ kolu" olarak tanınan Rivella, tat analizleri ve yenilikçi tarifleriyle çikolata sektörüne yön verdi.

NUTELLA'NIN İSİM BABASI

Rivella, Nutella'nın ismini bulan ve markanın dünya çapında bir fenomene dönüşmesine katkı sağlayan en önemli isimlerden biriydi.

Ferrero Grubu bugün 170'ten fazla ülkede faaliyet gösterirken, Rivella’nın mirası markanın DNA’sında yaşamaya devam ediyor.

Cenazesi bugün, doğduğu şehir Piedmont’ta düzenlenecek bir törenle kaldırılacak.