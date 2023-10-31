O bölgedekiler yağmur sonrası parayı buldu! Cepleri dolup taşacak… Köylülerin sonunda yüzü güldü! O bölgede yaşayan vatandaşlar yağmur yağdıktan sonra yaşadı. Resmen paraya para demiyorlar…

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Sivas'ın doğal güzellikleriyle ünlü bölgelerinden biri olan Beypınar köyü, son dönemde doğanın kendine özgü bir hediyesi olan obruk ve dolinlerle tanınıyor.

Jipsli kayaçlardan oluşan bu bölge, yağışlar sonrası yaşanan çözülmelerle birlikte çok sayıda obruk ve dolin meydana getirdi.

Köylüler, bu doğal oluşumların oluşturduğu alanları tahıl ekimi ve tarım arazisi olarak kullanmaya başladı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Fatih Kartal, bölgede obruk ve dolinlerin oluşmasının kayaç yapısıyla yakından ilişkili olduğunu belirtiyor.

Bu alanların kalsiyum sülfattan oluşan jipsi sahalar olduğunu açıklayan Kartal, bu olağanüstü doğal oluşumların köylüler için bir tarım fırsatı sunduğunu ifade ediyor.

Tarım arazisi olarak kullanılıyor

Fatih Kartal, jipsin kolay çözülebilme özelliğine sahip olduğunu anlatarak, şunları ifadeleri kullandı: