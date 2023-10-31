O bölgedekiler yağmur sonrası parayı buldu! Cepleri dolup taşacak…

Sivas'ın doğal güzellikleriyle ünlü bölgelerinden biri olan Beypınar köyü, son dönemde doğanın kendine özgü bir hediyesi olan obruk ve dolinlerle tanınıyor.
Jipsli kayaçlardan oluşan bu bölge, yağışlar sonrası yaşanan çözülmelerle birlikte çok sayıda obruk ve dolin meydana getirdi.
Köylüler, bu doğal oluşumların oluşturduğu alanları tahıl ekimi ve tarım arazisi olarak kullanmaya başladı.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Fatih Kartal, bölgede obruk ve dolinlerin oluşmasının kayaç yapısıyla yakından ilişkili olduğunu belirtiyor.
Bu alanların kalsiyum sülfattan oluşan jipsi sahalar olduğunu açıklayan Kartal, bu olağanüstü doğal oluşumların köylüler için bir tarım fırsatı sunduğunu ifade ediyor.
Tarım arazisi olarak kullanılıyor
Fatih Kartal, jipsin kolay çözülebilme özelliğine sahip olduğunu anlatarak, şunları ifadeleri kullandı:
Jips toprak yapısı itibarıyla kendine özgü bir formasyon oluşturmakta, çözüldüğü zaman kırmızı renkli toprakları meydana getirmekte.
Özellikle çözüldüğü çukur sahalarda, dolin çukurlarında o topraklar birikmekte ve biriken topraklarda tahıl tarımının yapılmasına çok uygun şartlar ve zemin oluşturmakta. Bu topraklarda genellikle fazla tarım sistemi ve çeşitliliği yapılamıyor. Burada daha çok Sivas iline uygun, karasal iklime uygunluk gösteren tahıl türleri yetiştiriliyor.
Burada özellikle şunu söyleyebiliriz, burası kuru tarım için çok uygun sahalar, sulu tarım için uygun sahalar değil. Çünkü bunların temelinde jips olduğu için çok çabuk çözülme özelliğine sahip. Bunlar çözüldükçe kendi içinde daha da derinlere, daha da aşağılara doğru inilebilir.