O ilde ekmeğe zam geldi! 6 TL'ye satılan 200 gram ekmek fiyatı yükseldi! İşte yeni fiyatı..

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Konya’da ekmeğe zam geldi. Daha önce 6 liradan satılan 200 gram ekmek fiyatı zamlandı.
Konya Fırıncılar Odası Başkanı Vedat Hoca, Cuma gününden itibaren ekmeğe 1 TL zam yapılacağını açıkladı.
Yapılan zam sonrası 6 lira olan ekmek fiyatı 7 liraya yükseldi.
Zamlı tarifenin 6 Ekim Cuma gününden itibaren uygulanacağı öğrenildi.
Konya'da ekmeğe son olarak 22 Temmuz 2023'te zam yapılmış ve ekmek fiyatı 5 TL'den 6 TL'ye yükselmişti.
5 Ekim 2023 tarihinde yapılan zammın ardından Konya'da ekmek 7 TL oldu..İşte yen fiyat listesi..