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O ilde yaşayanlar dikkat! Hafta sonu planlarınızı gözden geçirin! 10 derece birden düşecek!

O ilde yaşayanlar dikkat! Hafta sonu planlarınızı gözden geçirin! 10 derece birden düşecek! Hafta sonundan itibaren ülke genelinde soğuk ve yağışlı havalar etkisini artırmaya başlayacak. Sıcaklıkların 10 derece birden düşmesi bekleniyor..