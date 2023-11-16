O ilde yaşayanlar dikkat! Hafta sonu planlarınızı gözden geçirin! 10 derece birden düşecek!

Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcak havalar 17 Kasım Cuma gününden itibaren ülke genelinde yerini soğuk havalara bırakacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde yaptığı tahminlerinde Pazar günü Konya'da mevsimin ilk kar yağışının görüleceğini açıklamıştı.
Meteoroloji bugün yaptığı yeni duyuru ile tahminlerini güncelledi. Meteoroloji'nin kar yağışı tahmini yerini yağmura bıraktı.
Sıcaklıklar 10 derece düşecek
Hafta sonu hava sıcaklıklarının 10 derece birden düşmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yeni tahmin ile Konya ve ilçelerinin hava durumu tahminini güncellendi. Yapılan yeni tahminlere göre kar tahmininin ortadan kalktığı görüldü.
5 günlük yeni tahminlere göre Konya'da Cumartesi ve Pazar günleri yağmur bekleniyor. Cumartesi günü rüzgarında etkisiyle kuvvetli yağması beklenen yağmurun Pazar günü hafif şekilde yağması bekleniyor.