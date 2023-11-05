O ilde yaşayanların şansı döndü! Ekipler inanamadı: Yerin altından fışkırıyor Türkiye’nin o ilinde yaşanan bir hırsızlık sebebiyle toprağı kazan ekipler, gözlerine inanamadı. Toprağın altından altın ve paralar fışkırıyor…

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Mardin’in Nusaybin ilçesinde meydana gelen bir olay duyanları şoke etti.

8 Mart Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayının ardından Mardin Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etmek ve hırsızlık olayını çözmek için çalışmalara başladılar.

Güvenlik kamerası kayıtları ve alan araştırmasının sonucunda, şüphelinin evinin yerini belirlediler.

Operasyon düzenleyen polis ekipleri, şüphelinin evini kazmaya başladıklarında, inanılmaz bir manzarayla karşılaştılar.

Topraktan altın, dolar ve euro paralar çıkmaya başladı.

Hırsızlık olayı ve topraktan çıkan değerli madenlerle ilgili soruşturma devam ederken, bu olay yerel halk ve yetkililer arasında büyük bir merak ve şaşkınlık yarattı.

Toprağın altından servet çıktı

Şüphelinin evine yönlendirilen ekipler tarafından, evin avlusunda özel dedektörler ve ekipmanlar kullanarak arama yapıldı.

Toprağın altından 4.734 dolar, 260 euro, 58 farklı ülkeye ait banknot, 12 Cumhuriyet altını, 7 altın bilezik, 1 altın zincir, 3 altın yüzük, 7 farklı tasarımı olan tespihler ve kişisel eşyalar ele geçirildi. Ayrıca 2 pasaport ve farklı isimlere düzenlenmiş kurum ve banka kartları da bulundu.

Olayla ilgili ev sahibi ve iki şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiler.