O ilden başlayacak, tüm ülkeyi saracak! Bereket geliyor Son dönemde günden güne artan kuraklık endişelerine karşın, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen sevindirici haberle umutlar yeşeriyor. Edirne'den başlayacak ve tüm Türkiye'yi etkisi altına alacak olan bereketin tarihi duyuruldu.

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Son dönemde beklenen yağışların gerçekleşmemesi, Ülke genelinde kuraklık endişelerini artırdı.

Barajlardaki doluluk oranlarının hızla düşmesi, vatandaşlar arasında su kaynaklarına duyulan kaygılara sebep oluyor.

Özellikle İstanbul Büyükçekmece Barajı'nda doluluk oranının %3'lere kadar düştüğü son verilerle ortaya çıktı.

Su kalitesinin ciddi bir şekilde düşmesi, barajdan su naklinin durdurulmasına neden oldu.

Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu endişeli duruma bir umut ışığı getirdi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesine rağmen, ülke genelinde yağışların etkili olacağı tarih vererek duyurdu.

Meteoroloji yağış müjdesini verdi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, yağışlar yavaş yavaş geri dönüyor.

Meteoroloji, yarın Edirne ve İzmir'de başlayacak sağanak yağışları duyurdu. Bununla birlikte, Pazar günü Batı Karadeniz bölgesine de yağışların eklenmesi bekleniyor ve yağışlar devam edecek.

1 Kasım’da başlıyor!

Ancak büyük yağış 1 Kasım’dan itibaren geliyor. Verilere göre Perşembe ve Cuma günleri ülke genelinde sağanak yağışlar etkili olacak.