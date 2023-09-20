O iller için korkutan deprem tahmini! Deprem olmaz denilen iller için korkutan açıklama.. Prof. Dr. Ahmet Ercan Türkiye genelinde beklenen depremlerin il il şiddetini açıklamaya devam ediyor. Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Ahmet Ercan yaptığı tahminler ile gündeme oturdu.

ensonhaber.com

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük bir yıkıma sebep olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem felaketlerinin ardından deprem yorumları ile en çok dikkat çeken isimler arasında Prof. Dr. Ahmet Ercan'da yer alıyor.

Katıldığı programlarda yaptığı deprem yorumları ile dikkat çeken Ahmet Ercan açıklamaları ile sık sık gündeme geliyor.

Prof. Dr. Ahmet Ercan son olarak kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile gündeme oturdu.

Ahmet Ercan, Türkiye genelinde beklenen depremlerin il il şiddetlerini sosyal medya hesabından açıklıyor.

Ahmet Ercan'ın yaptığı tahminler kısa sürede sosyal medyada gündeme oturdu.

İşte Ahmet Ercan'ın illerde beklediği deprem büyüklükleri..

Kırıkkale : 5,0

Kırklareli : 5,0

Kırşehir : 5,9

Kütahya : 7,3

Kilis : 7,0

Kocaeli : 7,5

Konya : 6,3

K.Maraş : 7,7

Karabük : 5,0

Karaman : 6,4

Kars : 7,0

Kastamonu : 7,2

Kayseri : 6,7

Nevşehir : 5,0

Niğde : 5,5

Malatya : 6,7

Manisa : 6,9

Mardin : 5,0

Muğla : 7,1

Muş : 6,7