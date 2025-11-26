O illere müjde: İkamet edenlere sürpriz ödeme...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi çerçevesinde hayata geçirilecek olan vatandaşlık maaşı, merak konusu.

Uygulama kapsamında her ailenin en az asgari ücret seviyesinde bir gelire sahip olması hedefleniyor.

Vatandaşlık maaşının 2026 yılında önce pilot olarak seçilen illerde başlaması gündemde. Bu kapsamda, vatandaşlar "hangi illerde vatandaşlık maaşı ödenecek", "vatandaşlık maaşı ne kadar," "vatandaşlık maaşı şartları" gibi başlıkları araştırıyor.

İşte, merak edilen detaylar...

VATANDAŞLIK MAAŞI GÜNDEMDE

Hane gelirinin asgari ücretin altında olması

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Belirlenen belgelerle başvuruda bulunmak şartları ile vatandaşlara ödenecek olan ödemeyi ifade ediyor.

Başvurular pilot illerde 2026 başından itibaren alınmaya başlanacak ve başvuru süreci resmi kurumlar üzerinden yürütülecek.

Öncelik verileceği iddia edilen pilot iller ise henüz seçilmedi ancak deprem bölgesinin olabileceği öngörülüyor.