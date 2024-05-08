O kadın 32 erkekle terk edilmiş bir adada mahsur kaldı, hayatı filmlere konu oldu! Tamı tamına 32 erkekle birlikte 7 yıl boyunca bir adada mahsur kaldı. Hikayesini duyan şaştı kaldı. Peki onca yıl boyunca onca erkekle nasıl yaşadı? İşte, onca erkekle bir adada mahsur kalan o kadın…

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Bir adada mahsur kalsan ne yaparsın? Sorusu illaki size de sorulmuştur. Bu sorunun cevabı ise kişiden kişiye hep değişir. Bu sorunun gerçek olduğunu ve tam 7 yıl boyunca bir adada mahsur kalan bir kadın olduğunu söylesek ne yapardınız?

Kazuo Higa adında bir kadını başına gelen bu olay 1944 ve 1951 yılları arasında gerçekleşiyor. Mahsur kaldığı ada ise Kuzey Mariana Adaları’nda ki Anatahan Adası.

Şu anlarda Kuzey Mariana Adaları’nda her ne kadar kimse yaşamıyor da olsa 1990’lara kadar insanlar burada yaşamış. Kazuo Higa’nın hikayesi ise bir Japon gemisinin Amerikan füzeleri tarafından vurulması ve tamı tamına 31 erkeğin adaya sığınması ile başlıyor.

Gemi batıyor ve 7 yıllık mahsurluk hayatı başlıyor…

Gemiden sağ kurtularak adaya yüzen kişiler adaya sığınıyor. O sırada ada sakinlerinden olan Kazuo Higa’da adada yaşayan tek kadın.

Kazuo Higa söylentilere göre adada yaşayan ve aynı zamanda plantasyon liderinin yardımcısı olan biriyle de evli. Ancak evli olduğu kişi savaş kaosu yüzünden addayı terk edip gidince evli mi gösterildi yoksa gerçekten evli miydi tamamen bir muamma olarak gizemini kouyor.

Onca erkeğin arasında kalan Kazuo Higa, zamanla kendisiyle evlenmeye çalışan erkeklerle çevrili olan bir adada mahsur kaldığını düşünmeye başlıyor. Higa ile velenmek isteyen erkekler arasında yaşanan kıskançlık çeşitli cinayetlerin yaşanmasına da sebep oluyor.

Canına kast ediyorlar…

32 kişinin zaman içerinde çatışması sonucunda ölümlerin yaşandığı adada 1950’li yıllara gelindiğinde toplamda 20 erkek ve Higa kalıyor. Daha sonra erkekler aralarında ölümlere Higa’nın sebep olduğu ve o olmasa bunları yaşanmayacağı düşüncesiyle suikast düzenleme kararı alıyorlar.

Alınan kararın ardından bir kişi yapılacak olan suikasttan Higa’yı haberdar ediyor ve Higa Amerikan askeriyle irtibata geçerek adadan kurtuluyor. 1950 yılında adada 20 erkek kaldığı zamanda kurtulan Kazuo Higa herhangi bir taciz ya da tecavüze uğradı mı bilinmiyor.