O tarihlere dikkat! Evden çıkmayın… Türkiye’yi esir alacak Meteoroloji kaynaklarından son dakika uyarısı yapıldı. El Nino soğuk hava dalgası ve kar yağışı için alarm verildi. O tarihte tüm Türkiye tir tir titreyecek.

ensonhaber.com

El Nino'nun sıcak hava dalgasının yaz mevsimi boyunca etkisini sürdürdüğü Türkiye, şimdi de El Nino kışına doğru ilerliyor.

Uzmanlar, ülkede beklenen soğuk hava dalgasının ciddi bir etki yaratacağı konusunda uyarılar yapıyor.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü öğretim üyelerinden ve aynı zamanda bir iklim bilimci olan Dr. Okan Bozyurt, El Nino'nun Türkiye'yi etkisi altına aldığı dönemlerde genellikle bol yağışın görüldüğünü belirtti.

Ancak Dr. Bozyurt, bu yağışların sıcaklıkla nasıl ilişkilendiğine dair farklı senaryolar olduğunu da ekledi.

Dr. Bozyurt, konu hakkında "El Nino'nun etkisindeki yıllarda bazı dönemlerde bol yağışlı ancak ılık kışlar yaşanmıştır. Diğer yıllarda ise yoğun yağışlı ve soğuk kışlar meydana gelmiştir." ifadelerine yer verdi.

Türkiye’yi tir tir titretecek El Nino soğuk hava dalgası için tarih verdi. İşte o tarih…

O tarihlere dikkat!

Dr. Okan Bozyurt, soğuk hava dalgası ve kar yağışı ile ilgili şu ifadelere yer verdi:

"7-10 Kasım arasında yine çok ciddi bir soğuk hava kütlesi bekliyorum. Bu soğuk hava sistemi de kar yağışı getirebilir. Soğuk ve kar yağışlı günlerin ardından ise pastırma yazı gelecek. Aralıktan itibaren yoğun yağışlar bekliyorum. Ocak ve şubat aylarında da deniz etkili kar yağışları olabilir. 11 Kasım gibi yine bir yüksek basınç gelecek. Bir hafta ila 10 gün mevsim normalleri civarında veya biraz da mevsim normallerinin üzerinde bir hava sıcaklığı olabilir"