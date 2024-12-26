O ülkeye gidecekler dikkat! Ülkeye giriş çıkışlarda uygulama değişti

Haber Merkezi

Son dönemlerde yaşanan iltica başvurularındaki artış nedeniyle Almanya, sınır kontrollerini sıklaştırma kararıyla gündeme geldi.

Ülkesinden iltica etmek isteyen birçok kişinin ilk tercihi arasında yer alan Almanya artık sadece Avusturya, Polonya, Çekya ve İsviçre değil, Fransa, Belçika, Hollanda, Danimarka ve Lüksemburg sınırlarında da daha sıkı kontroller yapılacak.

Sınır kontrollerinin arttırılmasıyla birlikte, ülkeye "güvenli, düzenli ve yasal giriş" sağlamayı hedefliyor.

KONTROLLER SIKILAŞTI

İltica başvurularının artması nedeniyle Almanya, ülkeye girişler artık daha sıkı kontrol edilecek. Federal İçişleri Bakanlığı'na göre, bu önlemler "düzensiz göç ile alakalı güvenlik riskleri" nedeniyle alındı. Almanya, bu kararla "güvenli, düzenli ve yasal giriş" sağlamayı amaçlıyor.

Uygulamaya alınan söz konusu yeni düzenlemeyle birlikte, Alman kolluk kuvvetleri tüm kara sınırlarında ekstra kontroller yapacak. Avrupa Komisyonu'nun açıklamasına göre bu önlemler, 15 Mart 2025'e kadar geçerli olacak.

Öte yandan Avrupa birliği üyesi ülkeler tarafından güvenli ülkeler listesine alınan ''Kuzey Makedonya, Sırbistan, Arnavutluk, Kosova ve Karadağ'' gibi ülkelerden gelenler hızlandırılmış prosedür uygulanarak sınır dışı edilecek.