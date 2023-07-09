Ödem sanmayın! Ayaklar şişiyorsa dikkat... Ellerde ve ayaklarda şişkinlik birçok hastalığın habercisi olabiliyor. Genelde ödem sanılan bu belirtiler, çoğu zaman gut hastalığının fark edilmemesinden kaynaklanıyor.

Bedenimizi taşıyan ve gün içinde saatlerde ağırlık altına olan ayaklarımız, çoğu zaman ödem toplar ve şişer.

Ayaklardaki şişkinlik bazen ödemden ziyade başka hastalıkların da habercisi olabilir.

Vücutta özellikle ayak başparmağı ile karakterize edilen ağrı ve şişkinlik, gut hastalığının habercisidir.

Gut, vücuttaki aşırı ürik asit düzeyinden kaynaklanır. Bu da eklemlerde ve yumuşak dokularda normal olmayan ürik asit kristallerinin birikip gut hastalığının ortaya çıkmasına sebebiyet verir.

Ayaklarım şişiyor, ağrıyor diyorsanız belirtileri kontrol etmenizde fayda var.

Gut belirtileri

Gut hastalığı, eklemlerde ağrıya, şişliğe, hassasiyete ve sıcaklık hissine sebebiyet veren bir iltihap biçimidir. Eklemlerde ortaya çıkan;

Şişlik

Kızarıklık

Hassasiyet

Ani ve şiddetli bir ağrı biçiminde kendini gösterir.