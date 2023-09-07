Ödemeyenler dikkat! Ek MTV ödenmemesi durumunda… Ek MTV için son ödeme tarihi geçti. Ödemelerini tamamlamayan vatandaşlar gecikme faiziyle karşılaşacak. İşte ek MTV ödenmezse yapılacak işlemler…

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Bu yıl bir defaya mahsus olmak üzere araç sahiplerinden ek olarak MTV ödemesi alınıyor.

Araç sahipleri için ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödeme döneminin son günü geçti.

Gelir İdaresi Başkanlığı, geçtiğimiz günlerde Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) birinci taksit ödemesi son tarihinin 6 Eylül'e uzatıldığını açıklamıştı.

Araç sahiplerinin ödeme yapmaları gereken bu ek MTV, bir defaya mahsus olarak alınıyor ve son tarihi geldiğinde ödenmemiş olması halinde cezalarla karşılaşma riski bulunuyor.

Ek MTV ödemelerini yapmayan vatandaşlar kendilerine uygulanacak olan cezayı araştırıyor.

Ek MTV ödenmezse ne olur?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinde gecikme yaşandığı araç sahipleri yüzde 1.4 oranında gecikme faizi ile karşılaşabilirlerken, belirli bir süreyle ödemelerin yapılmaması veya geciktirilmesi durumunda haciz uygulaması gündeme gelebilir.