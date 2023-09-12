ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 104. Dönem ÖGG sınav sonuçları sorgulama Özel Güvenlik sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. İşte sınav sonuçlarının açıklanacağı o tarih..

ensonhaber.com Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 104. Özel Güvenlik Sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor. Bilindiği üzere Özel Güvenlik 104. Temel Eğitim ve 79. Yenileme Eğitimi Sınavı 26 Ağustos Pazar günü gerçekleştirildi. Sınava giren binlerce aday sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi büyük bir merakla bekliyor. Peki ÖGG sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte merak edilen o tarih.. Sonuçlar ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik Sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından duyuruldu. Buna göre ÖGG sonuçları 15 Eylül 2023 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar "https://www.egm.gov.tr" internet sitesi üzerinden öğrenilecek. ÖGG SINAV SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ!

Salih Demirgan

Seo Editor

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