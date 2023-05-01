ÖGG sonuçları 2023! EGM 102. Özel Güvenlik Sınavı sonuçları açıklandı mı? Sorgulama ekranı... Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Görevlisi Sınavı, 30 Nisan'da yapıldı. Sınava katılan adaylar, sabırsızlıkla sonuçları bekliyor. Bu kapsamda " ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu merak ediliyor. Peki, ÖGG sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak? EGM 102. ÖGG sınav sonucu sorgulama!

Özel güvenlik olarak göreve başlamak isteyen adaylar, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan "Özel Güvenlik Görevlisi Sınavı"na girdi. 30 Nisan Pazar günü düzenlenen ÖGG sınavı, binlerce adayın hayallerini süslüyor. Bu kapsamda sınavda başarılı sayılarak iş hayatına atılacak olan adaylar, sonuç tarihini sorguluyor. EGM ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, adayların gündeminde. ÖGG 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı soruları ve cevap anahtarının 2 Mayıs'ta yayınlanması bekleniyor. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte sınav sonucu tarihi ve sorgulama ekranı... EGM ÖGG sınav sonucu tarihi 2023 EGM'nin yayınladığı kılavuza göre; 30 Nisan Pazar 2023 günü düzenlenen 102. ÖGG sınav sonuçlarının 19 Mayıs tarihinde açıklanacak. ÖGG sınav sonucu sorgulama EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek. Sonuç ekranı