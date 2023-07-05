Öğrenciler bu fiyata alacak! İşte vergisiz güncel iPhone 12,13,14 fiyatları... Üniversite öğrencilerinin bir kereye mahsus olmak üzere alabilecekleri vergisiz cep telefonu kampanyası için iPhone fiyatları belli oldu. iPhone 11,12,13,14 ÖTV'siz fiyatlarını sizler için hesapladık...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cep telefonunda vergi muafiyeti önümüzdeki günlerde uygulanacak. Üniversite öğrencilerinin cep telefonu ve bilgisayar alımında bir kereye mahsus vergiden muaf olması kararı akabinde, "vergisiz telefon fiyatları" merak ediliyor. Cep telefonu vergi indiriminden faydalanmak isteyenler, özellike iPhone 11-12-13-14 fiyatları hakkında araştırma yapıyor. Apple'ın iPhone zamlarının akabinde güncel fiyatlar belli oldu. Telefonların vergisiz fiyatı üzerinden sırasıyla %1 oranında Kültür Bakanlığı Payı, %12 oranında TRT Bandrol Ücreti, ÖTV ve %18 oranında KDV alınıyor. Telefonun fiyatına göre ÖTV oranı %25, %40 ve %50 olarak değişiyor. İşte öğrenciler için güncel ÖTV'siz telefon fiyatları... Vergisiz güncel iPhone fiyatları 2023 iPhone 14 Pro Max (128 GB) vergiler dahil 69.999 ₺ vergisiz 35.699 ₺ iPhone 14 Pro (128 GB) vergiler dahil 61.499 ₺ vergisiz 31.364 ₺ iPhone 14 Plus (128 GB) vergiler dahil 56.499 ₺ vergisiz 28.814 ₺ iPhone 14 (128 GB) vergiler dahil 47.499 ₺ vergisiz 24.224 ₺ iPhone 13 (128 GB) vergiler dahil 39.999 ₺ vergisiz 20.399 ₺ iPhone 13 mini (128 GB) vergiler dahil 35.999 ₺ vergisiz 18.359 ₺ iPhone 12 (128 GB) vergiler dahil 37.999 ₺ vergisiz 19.379 ₺