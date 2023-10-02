Öğrenciler bu haberi bekliyordu! MEB duyurdu! Okulların kapanacağı tarih belli oldu Okullarda ara tatil ne zaman başlayacak sorusu öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre ilk ara tatilin başlayacağı tarih belli oldu..

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11 Eylül Pazartesi günü itibariyle yeni eğitim öğretim yılına başlayan milyonlarca öğrenci ders başı yaptı.

Okullarda eğitim devam ederken öğrenciler ara tatili hakkında aramalarına hız vermeye başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirleyeceği bu yılın ara tatil tarihleri öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor.

Ders ve sınav stresini ara tatil ile atlatmaya çalışacak olan öğrenciler 2023/2024 yılının ilk ara tatilinin hangi tarihte olacağını merak ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatil tarihi belli oldu.

Okullar ne zaman tatile girecek?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 2023/2024 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 13 Kasım 2023 Pazartesi günü başlayacak.

13 Kasım'da başlayacak olan ilk ara tatil 17 Kasım 2023 Cuma günü sona erecek.

Okullarda yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.

İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.