Öğrencilere 10 GB internet desteği ne zaman verilecek? 10 GB internet şartları neler ve nasıl alınır? Üniversitede eğitim gören öğrencilere aylık olarak 10 GB internet desteği uygulamaya geçiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından detayları paylaşılan öğrencilere 10 GB internet desteği ne zaman, şartları neler?

ensonhaber.com

Üniversite öğrencilerine bir kereye mahsus vergisiz telefon ve bilgisayar satışının detayları dün belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vergisiz telefon ve bilgisayar imkanından kimlerin faydalanacağını ve diğer detayları açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca üniversiteli gençlere 10 GB internet desteği ile ilgili kararıda açıkladı.

Gençlere 10 GB internet desteği ile ilgili detaylar öğrenciler tarafından araştırılmaya başladı.

Peki gençlere 10 GB internet desteği nasıl alınır ve 10 GB internet desteği kimleri kapsıyor?

Örgün eğitimdeki üniversite öğrencilerine sağlanacak internet yardımı, bir hatla sınırlı olmak üzere mobil hatlara 12 ay süre ile ücretsiz olarak tanımlanacak.

10 GB internet desteği 3 mobil şebeke operatörünün biri üzerinden kullanabilecek.

Konu hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadelere yer verdi;

"Bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. Gençlerimiz bu haklarını istedikleri üç mobil şebeke operatörlerinin üzerinden kullanabilecekler. Üniversiteli gençlerimizin teknoloji ve bilgiye erişimini artıracağız. Her iki desteğe ilişkin uygulama esasları bakanlıklarımızca belirlenecektir."