Öğrencilere telefon indirimi başladı mı? Vergisiz iPhone 11,12,13,14 kaç TL? Üniversite öğrenciler bir kereye mahsus olmak üzere vergisiz cep telefonu sahibi olabilecek. Kampanyadan yararlanmak isteyenler, "cep telefonu vergi indirimi başladı mı", ve "iPhone vergisiz fiyatları 2023" hakkında araştırma yapıyor. Peki, cep telefonu vergi indirimi başladı mı? Vergisiz iPhone 11-12-13-14 fiyatı ne kadar, kaç TL?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cep telefonunda vergi muafiyeti müjdesi gençlerin yüzünü güldürdü.

Üniversite öğrencilerinin cep telefonu ve bilgisayar alımında bir kereye mahsus vergiden muaf olması kararı akabinde, "vergisiz telefon fiyatları" merak ediliyor.

Cep telefonu vergi indiriminden faydalanmak isteyenler, özellike iPhone 11-12-13-14 fiyatları hakkında araştırma yapıyor.

Türkiye'de bütün akıllı telefonlardan vergisiz fiyat üzerinden yüzde 10 TRT bandrol ücreti alınıyor. Buna ek olarak yüzde 1 de Kültür Bakanlığı payı alınıyor. Bu oran dışında toplamın yüzde 50'si oranında ÖTV alınıyor. Bunun da üzerine yüzde 18 de KDV alınıyor.

Apple'ın satışa sunduğu iPhone modelleri Türkiye’de vergiler nedeniyle oldukça yüksek fiyata satılıyor.

Peki, cep telefonu vergi indirimi başladı mı? Vergisiz iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

Cep telefonu vergi indirimi başladı mı?

Cep telefonu ve bilgisayarda üniversitelilere vergi muafiyeti, AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alıyor. Buna göre, seçimi kazanması durumunda uygulamaya başlanması bekleniyor.

Vergisiz İphone fiyatları 2023

Satış değeri 41 bin 999 TL olan iPhone 14 Pro 128 GB cep telefonunun vergisiz fiyatı 21 bin 383 TL'ye geliyor.

Satış fiyatı 45 bin 999 TL olan iPhone 14 Pro Max 128 GB cep telefonunun vergisiz fiyatı ise, 23 bin 414 TL'ye denk düşüyor.

iPhone 13 128 GB telefonun fiyatı 27 bin 999 TL iken, vergisiz fiyatı 14 bin 255 TL oluyor.

iPhone 13 mini 64 GB telefonun fiyatı 24 bin 999 TL'den satılırken, vergisiz fiyatı 12 bin 722 TL olacak.

iPhone 12 64 GB 24 bin 999 TL iken, vergisiz fiyatı ise 12 bin 722 TL.