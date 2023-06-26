Öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman? Vergisiz cep telefonu uygulamasının detayları belli oldu mu? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim öncesi müjdesini verdiği üniversite öğrencilerine vergisiz telefon satışı hakkında aramalar hız kazandı. İşte detaylar..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim öncesi yaptığı bir açıklamada, üniversitelerde ön lisans ve lisans bölümlerinde okuyan öğrencilerin, bir seferliğe mahsus olarak vergisiz cep telefonu ve bilgisayar alabileceğini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti;

"Gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz."

Seçimlerin tamamlanmasının ardından vergisiz cep telefonu satışının ne zaman başlayacağı ve detayları araştırılmaya başladı.

Üniversite öğrencileri konu hakkında merak ettiklerini arama motorlarında sık sık araştırıyor.

Peki, öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak ve vergisiz cep telefonu uygulamasının detayları belli oldu mu? İşte detaylar..

Öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman?

Üniversite öğrencilerine vergisiz cep telefonu satışına yönelik çalışmalar sürüyor. Konu hakkında resmi açıklama yapıldığında sizlerle paylaşacağız.

Vergisiz cep telefonundan sadece üniversite öğrencileri yararlanacak. Düzenleme bir defaya mahsus olacak.

Üniversitelerin önlisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.