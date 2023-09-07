Öğrenciye bu fiyatlar! İşte vergisiz masaüstü-dizüstü bilgisayar fiyatları... Üniversite öğrencilerinin bir kereye mahsus olmak üzere alabilecekleri vergisiz bilgisayar kampanyası için marka ve modeller araştırılıyor.

ensonhaber.com Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bilgisayarda vergi muafiyeti önümüzdeki kabine toplantısında netleşecek. Üniversite öğrencilerinin cep telefonu ve bilgisayar alımında bir kereye mahsus vergiden muaf olması kararı akabinde, "vergisiz bilgisayar fiyatları" merak ediliyor. Vergi indiriminden faydalanmak isteyenler, güncel masaüstü ve laptop fiyatları hakkında araştırma yapıyor. Bilgisayarlardan alınan yüzde 18 KDV, tek seferlik öğrencilerden alınmayacak. Bu karar sadece Türkiye'de üretilen bilgisayarları kapsayacak. Bu adımın ardından dizüstü bilgisayarların fiyatlarında yüzde 18'e varan düşüş bekleniyor. İşte önlisans ve lisans öğrenciler, için güncel ÖTV'siz bilgisayar marka ve fiyatları... Vergisiz PC ve Laptop fiyatları 2023 Casper Nirvana X400 15.000 TL Vergisiz 12.300 TL Casper Nirvana C550 16.859 TL Vergisiz 13.824 TL Excalibur E650 - 17.618,00 TL Vergisiz 14.446 Excalibur G911 - 50.656,00 TL Vergisiz 41.537 TL Monster Abra A5 V17.4.4 15,6" Gaming Laptop 29.000 Vergisiz 23.780 TL Monster Tulpar T7 V20.6 17,3" Oyun Bilgisayarı 40.799 TL Vergisiz 33.455 TL

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