Öğrenciye vergisiz telefon-bilgisayar satışı başladı mı? SON DURUM! Bakanlık açıkladı... Gençlerin sabırsızlıkla beklediği ÖTV'siz cep telefonu ve bilgisayar satışı için beklenen açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği "öğrencilere 1 defaya mahsus ÖTV'siz cep telefonu, bilgisayar ve tablet" kampanyası, milyonların gündeminde...

Kampanyadan yararlanmak isteyen öğrenciler, satışların başlayıp başlamadığını merak ediyor.

Bu kapsamda, "vergisiz telefon-pc satışları başladı mı", "ÖTV'siz cep telefonu satışı ne zaman" gibi sorular gündeme geldi.

Yüzde 25-50 arasında fark etmesi beklenen fiyatlar için bekleyiş sürüyor.

Son olarak Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak açıklama yaptı. İşte konuya dair gelişmeler...

Erdoğan duyuracak

Bakan Aşkın Bak, ilk defa bilgisayar ve cep telefonu alacak gençler için ÖTV'nin bir defalığına kaldırılması ile ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Bakan açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın zamanda bilgilendirme yapacağını ve müjdeyi vereceğini duyurdu.