Öğretmen atama mülakatları ne zaman sonuçlanacak? 2023 MEB öğretmen atama takvimi... Öğretmen atamaları mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor. MEB öğretmen atama takvimi yakından incelenmeye başlandı. Peki öğretmen atama mülakatları ne zaman sonuçlanacak? İşte 2023 MEB öğretmen atama takvimi...

İlgiyle takip edilen öğretmen atamaları mülakat sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak. Yapılan mülakatlarda adaylar, genel kültür ve eğitim bilimlerinden bir konuyu anlayıp özetleme, sözlü şekilde aktarma ve muhakeme kabiliyeti gibi konularda sınanmıştı. Peki öğretmen atama takvimi belli oldu mu?

Öğretmen atama mülakatları ne zaman sonuçlanacak?

Öğretmen atama mülakatlarının ne zaman sonuçlanacağı merak ediliyor. Mülakat süreci 16 Nisan tarihinde sona ermişti. 45 bin öğretmen atama mülakat sonuçlarının 18 Nisan 2023 tarihinde başvuru yapan kişilerin erişimine açılması bekleniyor.

MEB atama takvimi

Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması tarihi: 27/03/2023-01/04/2023

Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı tarihi: 04/04/2023

Sözlü Sınavların Yapılması tarihi: 07-16/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı tarihi: 18/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması tarihi: 24-25/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Sonuçlandırılması tarihi 28/04/2023

Atama Tercihlerinin Alınması tarihi: 02-06/05/2023

Atama Sonuçlarının Açıklanması tarihi: 08/05/2023

Göreve Başlama 01/09/2023 tarihinden itibaren