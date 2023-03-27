ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU EKRANI! Öğretmen ataması başvuru şartları neler? İşte branş dağılımı 45 bin öğretmen atamasına başvuruda bulunmak isteyenler tarafından başvuru şartları ve branş dağılımı merak ediliyor. 45 bin öğretmen ataması ön başvurusu bugün başlamış olacak. Peki öğretmen ataması başvuru şartları neler? İşte başvuru ekranı ve merak edilenler...

45 bin öğretmen ataması detayları merak edilip sorgulanıyor. Öğretmen ataması takvimi geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Yapılacak olan atamalarda başvuruların bugün başladığı biliniyor. Başvuru ekranı pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Öğretmen ataması başvurusu nasıl yapılır? 45 bin öğretmen ataması başvuruları bugün itibariyle başladı. Önümüzdeki saatlerde başvuru ekranının sitede yer alması bekleniyor. Öğretmen ataması için yapılacak ön başvurular 27 Mart-1 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Bunun yanı sıra kontenjan dağılım da belli oldu. Toplamda 103 alandan atama gerçekleştirilmiş olacak. Yapılacak ön başvurularda 50 taban puan esas alınmış olacak. 45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI KONTENJAN DAĞILIMLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN! İşte öğretmen ataması takvimi: Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 27/03/2023-01/04/2023 Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı 04/04/2023 Sözlü Sınavların Yapılması 07-16/04/2023 Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 18/04/2023 Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 24-25/04/2023 Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Sonuçlandırılması 28/04/2023 Atama Tercihlerinin Alınması 02-06/05/2023 Atama Sonuçlarının Açıklanması 08/05/2023 Göreve Başlama 01/09/2023 tarihinden itibaren