Öğretmen il içi yer değiştirme başvuruları ne zaman? Öğretmen il içi yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen il içi yer değiştirme başvuruları hakkında açıklama yaptı. Peki, öğretmen il içi yer değiştirme başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte detaylar..

Öğretmen il içi yer değiştirme başvuruları hakkında aramalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada öğretmen il içi yer değiştirme başvuru tarihleri ve başvuru şartları açıklandı. MEB'ten yapılan açıklamada "Bakanlığımız resmi eğitim kurumlarının öğretmen kadrolarında görev yapanlar başvuruda bulunabilir." ibaresi yer aldı. 30 Eylül 2023 itibarıyla en az üç yıldır bulunduğu kurumda öğretmenlik yapanlar için geçerli olacak il içi atama hakkında detayları aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek öğrenebilirsiniz. ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME DUYURUSU Öğretmen il içi yer değiştirme ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan öğretmen yer değiştirme takvimi ile başvuru tarihleri belli oldu. İl İçi isteğe bağlı yer değişikliği için başvurular 13 Temmuz ile 17 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Başvurular 17 Temmuz günü saat 16.00'da sona erecek. Başvurular nasıl yapılacak? Öğretmen il içi yer değiştirme başvuruları "mebbis.meb.gov.tr" yada "personel.meb.gov.tr" internet sitelerinde bulunan Elektronik Başvuru Formu doldurularak yapılacak.