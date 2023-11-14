Okan Buruk neşteri vuruyor! Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Taraftar yıkılacak.. Galatasaray'ın devre arasında 3 oyuncu ile yollarını ayıracağı iddia edildi. İşte kadroda düşünülmeyen o isimler..

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Galatasaray'da kadro yapılanması için çalışmalar sürüyor. Sezon öncesi yaptığı transferler ile dikkat çeken sarı kırmızılılarda istenileni veremeyen bazı isimler ile yolların ayrılması bekleniyor.

Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Galatasaray ligde 2. sırada bulunurken Şampiyonlar Ligi'nde ise 3. sırada yer alıyor.

Okan Buruk yönetiminde 2023/2024 sezonuna iyi başlayan Galatasaray özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih maçlarında oynadığı futbol ile göz doldurdu.

Hafta sonu Hatayspor'a 2-1 yenilerek bu sezon Süper Lig'de ilk yenilgisini alan Galatasaray'da bazı isimler ile yolların ayrılacağı iddiaları gündeme geldi.

İddiaya göre teknik direktör Okan Buruk'un 3 futbolcunun biletini kesmeye hazırlanıyor.

Akşam'ın haberine göre Galatasaray’da 3 futbolcunun devre arasında takımdan gönderilmesi kararı alındı.

Galatasaray'da 3 ayrılık birden yaşanabilir

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen isimlerin başında Tanguy Ndombele geliyor. Tottenham'dan kiralanan Ndombele'nin istenileni verememesi ayrılık iddialarını güçlendiriyor.

Galatasaray'dan ayrılması beklenen diğer bir isim ise Danimarkalı Victor Nelsson oldu. Başarılı savunma oyuncusu Davinson Sanchez transferi sonrası kadroya girmekte zorluk çekiyor.

Galatasaray'ın Victor Nelsson'a gelecek teklifleri değerlendireceği iddia ediliyor.

Galatasaray'da istenileni veremeyen ve kadroda düşünülmeyen diğer ismin ise Cedric Bakambu olduğu iddia ediliyor.

32 yaşındaki Demokratik Kongolu futbolcu bu sezon forma giydiği 11 maçta 1 gol kaydetti.