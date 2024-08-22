Okçuların balıkçı şapkası takmalarının nedeni bakın neymiş... Olimpiyatlar izlenirken sporcuların aksesuarları hemen herkesin dikkatini çeker. Birçok sporcunun aksine okçular balıkçı şapkası takmayı tercih eder. Ancak bunun nedeni ise tahmin edildiği gibi aksesuar olması için değilmiş. Bakın balıkçı şapkası takmalarının nedeni neymiş.

Editör: Seda Yeşilyurt

Olimpiyat yarışmaları izlenirken dikkat edilen detaylar arasında okçuların şapkaları da yer alır. Çeşitli aksesuarlar takan yarışmacıların aksine okçuların şapka tercihleri sadece aksesuar kullanmak için değilmiş.

Birçok şapka çeşidi bulunurken halk arasında balıkçı şapkası yani “kova şapka” tercih edilmesinin nedeni sadece güneşi önlemek değilmiş.

Yarışmacıların çoğunda bulunan tenis şapkaları ya da normal şapkanın yerine okçuların balıkçı şapkası tercih etmesinin nedeni bakın neymiş.

NEDENİ OLDUKÇA BÜYÜK

Okçuların şapka takmalarında ki nedenlerden ilki çoğu kişinin de aklına geldiği gibi güneş ışığını engellemek. Şapka güneşin doğrudan göze vurmasını önleyerek okçunun nişan almasını ve odaklanmasını kolaylaştırır.

Tabii durum sadece güneş ışığını engellemekten de ibaret değil. Her ne kadar bazı okçuların normal şapka takmaları gibi istisnalar olsa da genel olarak oku daha rahat atabilmeleri ve siper alıp yayı kirişinin şapkaya değerek dengesini bozmaması için daha rahat hareket edebilen, sert bir korumalığı olmadığından balıkçı şapkaları tercih ediliyor.