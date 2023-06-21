Oksijeni tükeniyor! Titanik denizaltısı bulundu mu, ölen var mı? Milyarderler içinde... Batık gemi Titanik'in enkazını gezmek isteyen turistleri taşıyan bir deniz aracının Atlas Okyanusu'nda kayboldu. Dünya gündemine düşen haberin ardından son durum merak konusu. Peki, Titanik denizaltısı bulundu mu, ölen oldu mu? İşte detaylar...

Titanik, enkazıyla dahi ilgi görmeye devam ediyor...

Atlantik Okyanusu’nda batan ünlü Titanik gemisinin enkazına turistik turlar düzenleniyor.

Titanik gezisi düzenleyen OceanGate Expeditions adlı şirkete ait küçük denizaltı, pazar günü derinlere daldı.

Dünyanın sayılı zenginlerinin para ödeyerek katıldığı etkinlik tam bir kabusa dönüştü.

Çoktan karaya çıkması gereken Titanik denizaltısından haber alınamıyor.

1912 yılında batan Titanik gemisi denizen 3 bin 810 metre derininde yatıyor. Titan isimli denizaltı aracının ortalama 2 saatte Titanik’in batığına ulaştığı biliniyor.

Dalışa geçtikten 1 saat 45 dakika sonra irtibatı kesilen 6,4 metre uzunluğundaki Titan isimli turistik denizaltıda beş kişi bulunuyor.

Dünyanın merakla takip ettiği denizaltı ile ilgili arama kurtarma faaliyetleri başlatıldı. Bu kapsamda son durum merak konusu.

"Titanik denizaltı bulundu mu", "Titanik denizaltısında kimler var", "Kaybolan denizaltı ne oldu" gibi sorular araştırılıyor.

Kaybolan Titanik denizaltı bulundu mu?

İşte son detaylar...

ABD Sahil Güvenliği, Titanik’in enkazının bulunduğu Kanada’nın Newfoundland açıklarında arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve Titan isimli denizaltının güvertedekilere 96 saatlik hayatta kalma süresi sağladığını açıkladı.

Bu da perşembe sabah saatlerinde oksijenin tükeneceği anlamına geliyor.

Yetkililer arama yapılan bölgede, denizin 3 bin 962 metre altına kadar tarama yapabilen sonar radarlar kullanıldığını belirtti.

5 kişi içinde

Deniz aracının içinde kaç kişi olduğuna dair resmi bir açıklama yapılmazken İngiliz Dailymail gazetesi, isminin 'Titan' olduğu bir mürettebat ve 4 yolcunun olduğun bulunduğunu yazdı.

Denizaltıyı bulmak için arama kurtarma operasyonu başlatılırken, kayıp isimlerin İngiliz milyarder ve kaşif Hamish Harding, Fransız Denizaltı pilotu Paul-Henry Nargeolet ve Pakistan'ın en zengin insanı Shahzada Dawood ve oğlunun olduğu ortaya çıktı.

Haber yok

Okyanusun karanlık sularında kaybolan denizaltı için endişeler giderek artarken henüz mutlu bir haber gelmedi.