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Okul formaları değişecek mi? MEB'in kılık kıyafet kararı 2023 Abone Olun

Okul formaları değişecek mi? MEB'in kılık kıyafet kararı 2023 Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 eğitim öğretim yılına ilişkin kurallar ve tedbirler açıklandı. Veliler, kıyafet yönetmeliğine dair alınan kararı merak ediyor. Bu kapsamda "Okul formaları değişecek mi" araştırılıyor. İşte detaylar...

ensonhaber.com Yaz tatili bitiyor; Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. 11 Eylül Pazartesi günü, 2023-2024 eğitim öğretim yılı başlayacak. Öğrenciler ders sıralarına dönmeye hazırlanırken, okul alışverişleri de hızlandı. Veliler, özellikle okul kıyafetleri konusunda alınan kararı araştırıyor. Çocuklarına kıyafet alacak olanlar, "Okul formaları değişecek mi, aynı mı" merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 11 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okullara genelge gönderdi. Okullardaki kıyafet zorunluluğu konusunda alınan karar belli oldu. Peki, okul kıyafetleri değişecek mi? İşte ayrıntılar... Kıyafetler aynı MEB tarafından alınan karara göre okullarda, OKUL Aile Birliği kararıyla önceden belirlenen kıyafetler tercih edilecek, velilere maddi külfet oluşturmamak adına değişikliğe gidilmeyecek.

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