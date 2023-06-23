Okullar ne zaman açılacak? 2023 yaz tatili ne zaman bitecek? 2023/2024 eğitim öğretim yılı takvimi .. 2022-2023 yılı eğitim öğretim takvimi belli oldu.Peki okullar ne zaman açılıyor ve yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler..

2022-2023 eğitim öğretim yılı geçtiğimiz hafta sona erdi. Öğrenciler karnelerini alarak üç aylık yaz tatiline girdi. Okulların tatile girmesiyle birlikte milyonlarca öğrenci tatilin keyfini çıkarmaya başladı. Öğrenciler ve öğretmenler bir yandan tatil yaparken diğer taraftanda 2023-2024 yılı eğitim öğretim takvimini merak etmeye başladı. Peki okullar ne zaman açılacak? Bu sorunun cevabını merak edenler internette konuyla ilgili aramalar gerçekleştiriyor. İşte okulların açılacağı o tarih.. Okullar ne zaman açılacak? 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak. Milyonlarca öğrenci Eylül ayının ikinci haftası okullarda eğitime başlayacak. Yarıyıl tatiline 19 Ocak 2024 Cuma günü girecek olan okullarda ikinci dönem ise 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak. 2023/2024 eğitim öğretim yılı 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.