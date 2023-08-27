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Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılmasına kaç gün kaldı? 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi .. Abone Olun

Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılmasına kaç gün kaldı? 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi .. 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu. Peki okullar ne zaman açılacak? İşte okulların açılacağı o tarih..

ensonhaber.com Eylül ayının yaklaşmasıyla beraber milyonlarca öğrenci okulların açılacağı merak etmeye başladı. 2023-2024 eğitim öğretim yılı için geri sayım başladı. Öğrenciler ve veliler okulların açılacağı tarihi araştırmaya başladı. Yaz tatilinin sona ereceği tarih son günlerin en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Öğrenciler bir yandan tatilin tadını çıkarırken diğer yandan 2023-2024 yılı eğitim öğretim yılı takvimini merak etmeye başladı. Peki okullar ne zaman açılacak? Okulların açılmasına kaç gün kaldı? İşte okulların açılacağı o tarih.. Okullar ne zaman açılıyor? 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak. Milyonlarca öğrenci Eylül ayının ikinci haftası okullarda eğitim öğretime başlayacak. Anaokulu ve 1. sınıf öğrencilerinin okula alışmaları için verilecek olan uyum eğitimleri ise 4 Eylül ile 8 Eylül tarihleri arasında yapılacak. 2023-2024 eğitim öğretim yılında yarıyıl tatiline 19 Ocak 2024 Cuma günü girecek olan okullarda ikinci dönem ise 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak. 2023/2024 eğitim öğretim yılı 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.

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