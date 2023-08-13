Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek? 2023/2024 eğitim öğretim yılı takvimi .. 2023-2024 yılı eğitim öğretim takvimi belli oldu. Peki okullar ne zaman açılıyor?İşte merak edilenler..

2023-2024 eğitim öğretim yılı için geri sayım başladı. Öğrenciler ve veliler okulların açılacağı tarihi araştırmaya başladı. Yaz tatilinin sona ereceği tarih son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Öğrenciler ve öğretmenler bir yandan tatil yaparken diğer taraftanda 2023-2024 yılı eğitim öğretim takvimini merak etmeye başladı. Peki okullar ne zaman açılacak? Bu sorunun yanıtını merak edenler internette konuyla ilgili aramalar yapıyor. İşte okulların açılacağı o tarih.. Okullar ne zaman açılacak? 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak. Milyonlarca öğrenci Eylül ayının ikinci haftası okullarda eğitim öğretime başlayacak. 2023-2024 eğitim öğretim yılında yarıyıl tatiline 19 Ocak 2024 Cuma günü girecek olan okullarda ikinci dönem ise 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak. 2023/2024 eğitim öğretim yılı 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.