Okullar ne zaman açılıyor? Okullarda ikinci ara tatil ne zaman bitecek? 14 Nisan'da ikinci kez ara tatile giren okulların ne zaman açılacağı merak edilmeye başladı. Peki ikinci ara tatil ne zaman sona erecek? İşte okulların açılacağı o tarih..

Nisan ayında ikinci kez ara tatiline giren okulların ne zaman açılacağı merak edilmeye başladı. Öğrenciler ve veliler okulların açılacağı tarihi öğrenmek için internette aramalarına hız kazandırdı. 14 Nisan Cuma günü ara tatile giren okulların açılacağı tarih milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Ara tatil ile ramazan bayramının aynı döneme denk gelmesinin ardından eğitimin ne zaman başlayacağı gündeme geldi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile velileri okulların ne zaman açılacağını öğrenmek için 'Okullar ne zaman açılacak?', 'Ara tatil ne zaman bitiyor' şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı. Peki ara tatil ne zaman bitiyor? İşte okulların açılacağı o tarih.. Okullar ne zaman açılacak? Ramazan Bayramı'nın 21 Nisan 2023 tarihinde başlayıp 23 Nisan 2023 Pazar günü sona ermesinin ardından okullar eğitime kaldığı yerden devam edecek. 14 Nisan 2023 Cuma günü ara tatile giren okullar 24 Nisan 2023 Pazartesi günü yeniden açılacak.