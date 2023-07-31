Okullar ne zaman açılıyor, yaz tatili ne zaman bitecek? 2023/2024 eğitim öğretim yılı takvimi .. 2023/2024 yılı eğitim öğretim takvimi belli oldu. Peki okullar ne zaman açılacak?İşte merak edilen o tarih..

2022-2023 eğitim öğretim yılının tamamlanmasının ardından milyonlarca öğrenci karnelerini alarak üç aylık yaz tatiline girmişti. Okulların tatile girmesiyle birlikte milyonlarca öğrenci tatilin keyfini çıkarmaya başladı. Öğrenciler ve öğretmenler bir yandan tatil yaparken diğer taraftanda 2023-2024 yılı eğitim öğretim takvimini araştırmaya başladı. Okulların açılacağı tarihi merak edenler internette konuyla ilgili aramalar gerçekleştiriyor. Peki okullar hangi tarihte açılacak? İşte okulların açılacağı o tarih.. Okullar ne zaman açılacak? 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak. Milyonlarca öğrenci Eylül ayının ikinci haftası okullarda eğitime başlayacak. Yarıyıl tatiline 19 Ocak 2024 Cuma günü girecek olan okullarda ikinci dönem ise 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak. 2023/2024 eğitim öğretim yılı 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.