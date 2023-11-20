Haberler



Bilgi



Okullar ne zaman kapanacak? 15 tatil ne zaman başlıyor?

Okullar ne zaman kapanacak? 15 tatil ne zaman başlıyor? İlk ara tatilin bitmesinin ardından birçok ikinci ara tatilin tarihini araştırmaya başladı. Peki, 15 tatil ne zaman? İşte ikinci ara tatil tarihi..

ensonhaber.com Ara tatilin sona ermesinin ardından milyonlarca öğrenci ve öğretmen bugün yeniden ders başı yaptı. Okula dönen öğrenciler ikinci ara tatil hakkında aramalarına hız vermeye başladı. 2023/2024 eğitim öğretim yılında ikinci ara tatilin ne zaman olacağı merak uyandırdı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre okullarda ikinci ara tatil yani 15 tatilin ne zaman yapılacağı belli oldu. Peki, ikinci ara tatil ne zaman? İşte o tarih.. 15 tatil ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre ikinci ara tatil olan 15 tatil 22 Ocak 2024 Pazartesi günü başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma günü sona erecek.