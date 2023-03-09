Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor? Yaz tatili kısalacak mı? Okulların ne zaman kapanacağı internette araştırılmaya başladı. İşte 2022-2023 eğitim öğretim yılında okulların kapanacağı o tarih..

Son yılların en büyük deprem felaketinin ardından Türkiye genelinde eğitime ara verilmişti. Depremden etkilenen 10 ilde okulların kademeleri olarak açılacağı açıklandı.

Diğer 71 ilde eğitim 20 Şubat 2023 tarihinde kaldığı yerden devam etmeye başladı. Okulların açılmasının ardından yaz tatili hakkında aramalar hız kazandı.

Veliler ve öğrenciler internette "Okullar ne zaman kapanacak?", "Yaz tatili kısalacak mı?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı.

Peki okullar ne zaman kapanacak? İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan o tarih..

Okullar ne zaman kapanacak?

12 Eylül 2022 tarihinde eğitim öğretime başlayan okullar 16 Haziran 2023 tarihinde yaz tatiline girecek.

Yaz tatili kısaldı mı?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından eğitime ara verilmesi yaz tatilinin kısalıp kısalmayacağı konusunda merak uyandırdı. Ancak şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Konu hakkında açıklama yapıldığı taktirde sizlerle paylaşacağız..