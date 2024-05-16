Okyanusun derinliklerinde kanımızın yeşil görünmesinin sebebi bakın neymiş… Kanımız okyanusun derinliklerine indikçe renginde değişimler meydana geldiği görülür. Nasıl olurda kanımız okyanusun derinliklerindeyken bu değişime maruz kalır. Bilimsel nedenlere dayanan bu durumun sebebi bakın neymiş…

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Her ne kadar ülkemizde bir okyanus bulunmuyor olsa da dalış videolarında denk geldiğimiz o durum meğer bilimsel nedenlere dayanan bir durummuş.

Videolarda da görüldüğü gibi okyanusun derinliklerine inildikçe vücutta kesilen herhangi bir noktada meydana gelen kanama farklı renkte görülmeye başlanır.

Her ne kadar bilim kurgu filmi sahnesi gibi görünüyor olsa da kan renginde yaşanan bu değişim olağandır. Peki bu durum neden böyledir?

Meğer kanımınız okyanusun derinliklerinde yeşil renk gibi görünmesi tamamen bilimsel nedenlere dayanan bir durummuş.

Neden kırmızı değil de yeşil?

Kanımızın renginin yeşil gibi gözüküyor olmasının en temel nedeni ışıktan kaynaklanıyor olmasıdır. Işığın emilim durumundan kaynaklanan renk değişimi, suyun kırmızı dalga boylarında çok fazla ışık emdiğinden hafif mavi görünmesinden kaynaklanıyor.

Okyanuslarda derinlere inildikçe, kırmızı ışık emiliyor ve sadece yeşil ışık yansıtılıyor. Yani bu kadar basit bir sebepten dolayı okyanusun derinliklerinde bir yerimiz kanadığında onu yeşil görmemize sebep oluyor.