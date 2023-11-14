Olay yaratan iddia! Sacha Boey, Fransa milli takımına neden alınmıyor? Canlı yayında açıkladı.. Ünlü spor yorumcusu Levent Tüzemen, Galatasaray'ın Fransız oyuncusu Sacha Boey'in Fransa milli takımına neden alınmadığını açıkladı..

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Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey'in Fransa milli takımına çağırılmaması futbolseverlerin tepkisini çekmişti.

Başarılı performansı ile herkesin beğenisini toplayan Sacha Boey'in Fransa milli takımına alınmaması sosyal medyada uzun süre gündem oldu.

Ünlü spor yorumcusu Levent Tüzemen A Spor ekranlarında yayınlanan Artı Futbol programında bu konu hakkında yaptığı yorum ile dikkat çekti.

Levent Tüzemen, Fransa milli takım teknik direktörü Didier Deschamps'ın Sacha Boey'i neden kadroya almadığını söyledi.

Levent Tüzemen programda yaptığı açıklamada ''Didier Deschamps, Sacha Boey’i Müslüman olduğu için Fransa milli takımına almaz.'' dedi.

Futbolseverler Levent Tüzemen'in bu yorumuna katıldıklarını belirten yorumlar yaptılar.

Sacha Boey'in müslüman olduğu için Fransa milli takımına alınmadığını düşünenlerin sayısı bir hayli fazla.

Sacha Boey'in ilerleyen dönemlerde Fransa milli takımına davet edilip edilmeyeceği merak ediliyor..