Oldu da bitti Maşallah! Sünnet olmanın faydaları say say bitmiyor... Bir cerrahi operasyonla gerçekleştirilen sünnet, erkekler için hem İslami hem de tıbbi açıdan faydalı görülüyor. İşte sünnet olmanın faydaları.

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Sünnet, binlerce yıldan beri olduğu gibi bugünde Yahudiler ve Müslümanlar toplumlar arasında dini amaçla yerine getirilen bir uygulamadır.

Bu günün tıbbi bilgileri dahilinde modernize edilerek yerine getirilen cerrahi bir işlem olarak da dünya ülkelerinde yaygınlaşmıştır.

Sünnet; tıbbi ismiyle sirkumsizyon penisin ucunda, idrar çıkış deliğini kapatan ve o bölgede kapalı boşluk oluşturan cilt katlantısının kesilerek çıkarılması işlemidir.

Hz. Peygamber (s.a.s.) sünnet olmayı fıtrat gereği yapılan işler arasında zikretmiştir (Buhârî, Libâs, 63, 64; İstizân, 51; Müslim, Tahâre, 49; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 178).

Antik Mısır medeniyetlerinde dahi uygulandığı kanıtlanan sünnet, Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir. Sünnet ettirilen erkek çocukları için kutlama törenleri düzenlenir.

Dini ve kültürel anlamlar taşıyan sünnet, sağlık açısından da faydalıdır.

Sünnetin faydaları

Sünnetin bilimsel açılardan da ispatlanmış faydaları şu şekildedir:

1- Sünnetle alınan deri penis ucunu kapatmaktadır. Bu tabaka alınmadığı takdirde altında mikrobik birikintilere sebep olur. Penis başının daha iyi temizlenebilir olmasını sağlar.

2- İdrar yolu enfeksiyonlarına karşı korur.

3- Sünnet olunmadığı takdirde bu deri penis apselerine sebep olabilir.

4- İdrar çıkışına engel teşkil edebilir.

5- Cinsel yolla bulaşan hastalıkları engelleyebilir.

6- Penis kanserine karşı bir koruyucudur.