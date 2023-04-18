Ölen kişinin ayakkabılarını kapıya koyarsanız... Ölen kişinin ayakkabısını kapının önüne koymak, gelenek haline gelmiştir. Dinen bir sakıncası olup olmadığı ise merak konusu. Bu konuda "ölen kişinin eşyaları ne yapılır" sorusu gündeme gelmektedir. Peki, ölenin ayakkabısı kapının önüne konulursa ne olur? Ölen kişinin eşyaları başkasına verilir mi? İşte yanıtı...

Vefat eden kişiler, yanlarına yalnızca amellerini alırlar.

Bütün maddeler şeyler, bu dünyada kalır. Merhumlardan geriye kalan eşyalar, sevenlerini duygulandırır. Bu noktada eşyalarını ne yapmak gerektiği bir soru işareti oluşturur.

Ölen kişinin ayakkabısı, bir gelenek olarak evin kapısının önüne ters olarak konulur. Bunun anlamı ve dinen uygun olup olmadığı merak konusudur.

Peki, ölen kişinin eşyaları ne yapılır? Ölenen eşyaları, kıyafetleri dağıtılır mı? Ölen birinin ayakkabını kapıya neden koyulur? İşte yanıtları...

Ölen kişinin eşyaları ne yapılır?

Ölülerin kıyafetleri ne yapılır dağıtılır mı sorusuna Nihat Hatipoğlu yanıt verdi. Yıllardır yapılan bu geleneğin dinimizdeki yerini açıkladı.

Ölünün kıyafeti evde olunca ölünün ruhu oraya gelmez. Dağıtılsın diye bir talimat da yoktur. Ancak başkalarının faydalanması amacıyla işe yarayan eşyaları verilebilir.

Ölünün ayakkabısını kapıya koymak

Cenaze evlerinde ölen kişinin ayakkabısının kapının önünü konulma durumu özellikle de ayakkabı uçlarının dışarıya bakacak şekilde konulmasının sebebi ölüm evden uzak olsun niyetiyle yapılmaktadır.

Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, ayakkabı konusunda ise şu sözleri kullandı:

Hani ayakkabıyı koyuyorlar ya dışarıya bir de ters koyuyorlar, yani dışarıya doğru. Ölü içeriye gelmesin diye. Gelmez zaten. Onun için ölünün ayakkabısıyla eşyasıyla hiç ilginiz olmaz. Yani ölüyle ilgisi olmaz. Bilakis eğer ayakkabısı terliği çorabı yani elbiseleri yararlanılacak türdense lütfen onları veriniz, dağıtınız. İnsanlar yararlansınlar ona dua etsinler.