Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunda deplasmanda oynayacağı Olimpija Ljubljana maçının hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. İşte detaylar..

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunda oynayacağı Olimpija Ljubljana maçı için geri sayım başladı. Sarı kırmızılılar üçüncü eleme turunda Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile eşleşti. Futbolseverler Galatasaray ile Olimpija Ljubljana arasında oynanacak olan maçların detaylarını araştırmaya başladı. Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Olimpija Ljubljana ile oynayacağı ilk maç bugün deplasmanda oynanacak. Peki, Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları.. Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı ne zaman? Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı 8 Ağustos 2023 Salı günü saat 22:00'de SRC Stozice Stadyumu'nda oynanacak. Maç hangi kanalda yayınlanacak? Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı S Sport Plus kanalından naklen yayınlanacak. Rövanş maçı ise 15 Ağustos 2023 tarihinde Galatasaray'ın sahasında oynanacak.