Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunda oynayacağı Olimpija Ljubljana maçının detayları belli oldu. İşte maçın merak edilenleri..

Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius'u eleyen Galatasaray turu geçmeyi başardı. Galatasaray'ın üçüncü eleme turundaki rakibi belli oldu. Sarı kırmızılılar üçüncü eleme turunda Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile eşleşti. Futbolseverler Galatasaray ile Olimpija Ljubljana arasında oynanacak olan maçların detaylarını araştırmaya başladı. Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Olimpija Ljubljana ile oynayacağı ilk maç deplasmanda oynayacak. Peki, Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları.. Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı ne zaman? Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı 8 Ağustos 2023 Salı günü saat 22:00'de SRC Stozice Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele S Sport Plus kanalından naklen yayınlanacak. Rövanş maçı ise 15 Ağustos 2023 tarihinde Galatasaray'ın sahasında oynanacak.